Westendorf

vor 32 Min.

Die Bahn baut: Pfusch am Bahnsteig in Westendorf

Pfusch am Bahnsteig Westendorf: So sah der Bahnhaltepunkt Anfang September aus. Es folgte eine Krisensitzung.

Plus In Westendorf sollte ein schöner neuer Bahnsteig entstehen. Das Ergebnis sorgte vor Ort für Entsetzen. Nun spricht das Unternehmen von einem Provisorium.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Eigentlich hätte die Gemeinde Westendorf in diesem Sommer den lang ersehnten neuen Bahnhaltepunkt bekommen sollen. Doch stattdessen wurde am bestehenden Bahnhaltepunkte Beton ausgekippt, der dann recht unkoordiniert an den Seiten weglief. An einer Stelle sieht es sogar so aus, als wäre schlicht das Material ausgegangen. Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter spricht von „Pfusch", während die Deutsche Bahn den Begriff „provisorische Bahnsteigerhöhung“ vorzieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .