Westendorf

vor 18 Min.

Die Westendorfer Kinder haben sich ihre neue Kita schon erobert

Plus Die katholische Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf wurde umgebaut und erweitert. Inzwischen haben sich Kinder und Personal eingelebt. Ein Besuch vor Ort.

Von Steffi Brand

„Stück für Stück erobern wir mit den Kindern das Haus“, erklärt Elfriede Reiser, die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Georg, auf die Nachfrage, wie es den Kindern und dem Personal in ihrem umgebauten und aufgestockten Kindergarten in Westendorf mittlerweile gefällt. Nachdem Kinder, Pädagogen und Eltern die anstrengende Umbauphase gemeistert haben, gingen Groß und Klein seit dem Jahreswechsel daran, die neuen Räumlichkeiten und Möglichkeiten zu erkunden. Das sei spannend und aufregend gewesen und habe sich nun langsam eingespielt, so die Kita-Leiterin. Während die Umbaumaßnahmen von außen unübersehbar waren, gingen Umzug und Eingewöhnung ruhiger vonstatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen