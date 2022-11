Heimatbühne spielt "s'Dorffeschtle"

Die Proben der Westendorfer laufen auf Hochtouren, bald beginnt der Vorverkauf.

Es geht drunter und drüber bei den Vorbereitungen zum Dorffest. Die Familien des Bäckermeisters Spächtele, von Metzgermeister Fleischle und den Nachbarinnen Säuerle und Dreier haben so einiges zu tun, damit das beliebte Fest nicht ins Wasser fällt. Lustige Turbulenzen sind also programmiert beim Dreiakter "'s Dorffeschtle" von Willy Stock, den die Heimatbühne Westendorf ab Mitte Dezember spielt und für den schon eifrig geprobt wird.

Noch ohne Maske und Kostüm: die Mitwirkenden der Heimatbühne Westendorf. Foto: Peter Domagalski

Der Kartenvorverkauf und die Aufführungen finden im Saalbau Schmidbaur, Gasthof Zur Krone in Westendorf statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Sonntag, 4. Dezember (17 bis 19 Uhr), und ist dann jeweils an den darauffolgenden Sonntagen (13 bis 14 Uhr bzw. 14.30 Uhr). Karten gibt es zudem an allen Spieltagen ab 18 Uhr an der Abendkasse, ab 17 Uhr bei früherem Spielbeginn und zusätzlich ab 5. Dezember telefonisch unter 08273/996600 oder über www.heimat-buehne.de.

Die Aufführungen beginnen am Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung), am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann um 19 Uhr Abendpremiere. Es folgen bis Mitte Januar sieben weitere Vorstellungen, die um jeweils um 18 oder 19 Uhr beginnen. (AZ)