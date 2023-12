Heimatbühne Westendorf präsentiert "Ärger beim Kronen-Max"

Diesen Sonntag beginnt der Karten-Vorverkauf für die turbulente Komödie, die der Verein in der Spielsaison 2023/24 aufführt.

"Ärger beim Kronen-Max" heißt die turbulente Komödie von Bernd Gombold, die die Heimatbühne Westendorf in diesem Jahr auf die Bühne bringt. Die Vereinsmitglieder um Vorsitzende Claudia Wagner freuen sich schon auf die Premiere des Dreiakters. Los geht es am Freitag, 22. Dezember, um 16 Uhr mit der Kinder- und Seniorenvorstellung. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, öffnet sich der Vorhang um 19 Uhr für die Abendpremiere.

Auch ein Feuerwehrkommandant aus Westendorf ist dabei

Das Stück verspricht Spannung: Max Ströbele (Xaver Strauß) als „Kronen-Max“ bekannter Wirt und sein Freund Josef Schmied (Martin Schmid), der Postbote, öffnen gemeinsam die Post an die Bürger des Dorfes. Bei diesem wenig ehrenwerten Tun entdecken sie die Schlampereien und Gaunereien so mancher Dorfbewohner. Neu dabei im Spielerteam ist Feuerwehrkommandant Florian Gruber (Georg Almer) aus Westendorf.

Zuviel soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Neuigkeiten verspricht die Heimatbühne unter www.heimat-buehne.de zu veröffentlichen. Wer es kurz vor Heilig Abend nicht mehr zur Premiere schafft, kann bis Mitte Januar eine der sieben weiteren Vorstellungen besuchen. Die Abendveranstaltungen beginnen um 19 Uhr und neu in der Saison 2023/24 ist, dass sonntags bereits ab 15 Uhr gespielt wird.

Der Vorverkauf beginnt am Sonntag in Westendorf

Der Vorverkauf beginnt diesen Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr. Bis 19 Uhr können an diesem Tag Karten im Saalbau Schmidbaur, im Gasthof Zur Krone in Westendorf gekauft werden. Das gilt auch am Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr und am Freitag, 22. Dezember, von 15 bis 16 Uhr. Ab Montag, 11. Dezember, können Eintrittskarten für die Vorstellungen telefonisch unter 08273/996600 oder im Internet unter www.heimat-buehne.de reserviert werden. An allen Spieltagen können diese dann je eine Stunde vor Spielbeginn abgeholt bzw. noch vorhandene Restkarten ergattert werden. (AZ)