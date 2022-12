In Westendorf wartet der Weihnachtsgeschichtenweg

Zum Abschluss der Adventszeit bietet die Pfarrgemeinde den Kindern etwas Besonderes. Doch schon zuvor gab es einige Aktionen

Am kommenden Freitag ist es soweit: In Westendorf startet der Weihnachtsgeschichtenweg. Vom 23. Dezember bis zum 6. Januar warten rund um die Kneippanlage zwölf Stationen, an denen die biblische Weihnachtgeschichte stimmungsvoll und kindgerecht nacherzählt wird. Die Geschichte startet am Feldkreuz der Familie Wiedemann in der Bachstraße in Westendorf.

Der Westendorfer Weihnachtsgeschichtenweg ist der Abschluss einer ganzen Reihe von Aktionen, die in der Pfarrgemeinde Westendorf die Adventszeit bereicherten. Den Auftakt machte am ersten Adventssonntag das Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Georg. Den Besuchern wurde ein abwechslungsreiches Programm von verschiedenen Musik- und Gesangsgruppen geboten. Besinnliche Texte rundeten die adventliche Stunde ab. Im Anschluss fand am Kirchplatz der traditionelle Basar des Frauenbundes statt.

Das bietet der Advent in Westendorf

Am zweiten Adventssonntag lud das Seniorenteam zur Adventsfeier ins Pfarrheim ein. Am dritten Adventswochenende organisierte der Pfarrgemeinderat eine Fackelwanderung entlang dem Schmütterle. Mit Teilen aus der Geschichte "Nele geht nach Betlehem", kleinen Impulsen, Liedern, Fürbitten und einem gemeinsamen Gebet an den Stationen wurden die Gäste auf die bevorstehende Weihnachtszeit eingestimmt. Eine tolle Bereicherung der Wanderung war eine kleine Besatzung der Musikkapelle Westendorf, die an den Stationen für weihnachtliche Klänge sorgte. Im Pfarrgarten wurden die Besucher mit Punsch, Glühwein und Würstchen versorgt und konnten sich am Lagerfeuer aufwärmen.

Am vierten Adventssonntag fand in der Pfarrkirche St. Georg eine Lesung der "Heiligen Nacht" von Ludwig Thoma statt. Zusammen mit der Westendorfer Stubenmusik, Florian Wiedemann, dem Männerdreigesang und dem Frauensingkreis organisierte Maria Wiedemann eine schöne Interpretation dieser großen bayerischen Dichtung. Gelesen wurde die Geschichte sehr eindrucksvoll und emotional von Richard Franz.

