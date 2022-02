Krieg, Bodenfunde und Hochwasser: Was weiß Wikipedia über Westendorf?

Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Ein Blick in die Gemeindechronik zeigt jedoch: Im Online-Lexikon erfährt man viel weniger über Westendorf.

"Unsere Chronik in Westendorf ist ein besonderer Schatz, den es sonst so nirgends gibt." Das sagt Daniela Almer, Leiterin des Arbeitskreises Ortschronik in Westendorf, über das Buch, in dem seit 1892 das Dorfgeschehen in und um Westendorf dokumentiert ist. Darin berichten Zeitzeugen von Hochwasser, von archäologischen Funden und Schrecken des Krieges. Almer ist Fan dieser Chronik, die allerdings nur bis 1975 fortgeführt wurde. Sie hat deshalb entschieden: Für die Geschichte Westendorfs braucht es eine Neuauflage.

Denn bislang ist der Eintrag über Westendorf auf Wikipedia sehr dürftig. So wird dort kurz gezeigt, wie das Dorfwappen aussieht, wie sich die Bevölkerungszahlen entwickelten oder, dass die Landwirtschaft im Dorf größtenteils dem Gewerbe wich. Gemessen daran ist in Westendorf also nicht sehr viel Spannendes passiert. Dem würde Daniela Almer wohl entschieden widersprechen. Sie ist Initiatorin und Mitautorin der neuen Dorfchronik.

Eindrucksvolle archäologische Funde in Westendorf

Ein kurzer Verweis auf dem Online-Lexikon zeigt, dass es in Westendorf Bodenfunde gibt. Mehr Informationen bekommt man durch die Wikipedia-Website jedoch nicht. Dass damit bedeutende Zeugnisse von Früher nicht erwähnt werden, zeigen mehrere Entdeckungen. Rund um das Dorf haben bereits viele archäologische Ausgrabungen stattgefunden. Von Überresten römischer Gräberfelder aus dem vierten Jahrhundert über Fundstücke, die man auf die Steinzeit zurückdatiert hin zu einer Perle, die wohl aus Ägypten stammt. Die Perle fand ihren Weg vermutlich im ersten Jahrhundert durch wohlhabende Reisende nach Westendorf und wurde 2014 von William Farquhar entdeckt.

Diese Keramikperle wurde 2014 auf einem Acker bei Westendorf gefunden. Foto: Gisela Mahnkopf (Archivbild)

Die ursprüngliche Chronik von Westendorf wurde ab 1892 vom damaligen Lehrer Norbert Schubert geschrieben. In ihr wird alles bis dato Bekannte über den Ort beschrieben, sie ist eine Art Zeitzeugenbericht. So vermerkt der Chronist darin, wie etwa die Witterung war, wie sich die Menschen von der Ernte ernähren konnten, oder wie es den ansässigen Bienenvölkern erging. "Da merkt man, dass Schubert Imker war", sagt Almer mit einem Lächeln.

Daniela Almer ist die Leiterin des Arbeitskreises Ortschronik und hat in einer Neuauflage allerlei Interessantes über Westendorf zusammengetragen. Foto: Steffi Brand (Archivbild)

Die Chronik wurde im Laufe der Zeit von vielen Menschen fortgeführt. Sie zeigt unter anderem, wie die Menschen vor Ort 1914 noch ohne große Sorgen dem ersten Weltkrieg entgegenblickten. Es ist aber auch dokumentiert, wie der Kummer in der Folge wuchs und die Westendorfer im weiteren Kriegsverlauf erkennen mussten, dass viele Freunde und Bekannte nicht mehr heimkehren würden. Darin ist auch eine Zeichnung vom Sohn des damaligen Chronisten von 1916 zu sehen, die kriegerische Botschaften beinhaltet.

Das Pflegamt: Die niedere Gerichtsbarkeit in Westendorf

Im Wikipedia-Artikel zu Westendorf steht nichts zum Pflegamt im Dorfzentrum geschrieben. Das finde Almer sehr schade, da es sich dabei und ein besonderes Baudenkmal handle. "Ein Pflegamt, das war früher die niedere Gerichtsbarkeit - in dieser Region gab es das damals kaum." Der Pfleger war im Mittelalter für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verantwortlich.

Diese Holztreppe im Pflegamt Westendorf ist von 1730 und bis heute erhalten. Foto: Gemeinde Westendorf

Recherchen von Almer und dem Arbeitskreis der Westendorfer Ortschronik zeigen, dass in diesem Pflegamt ganz unterschiedliche Ordnungswidrigkeiten verhandelt wurden: So sind mehrere Fälle von Raufereien an einem Feiertag dokumentiert. Außerdem musste sich ein Landwirt verantworten, der sich weigerte, sein Vieh zum Winter hin besamen zu lassen. Heute befindet sich das Pflegamt in Privatbesitz und ist dank aufwendiger Restaurierungen noch immer in gutem Zustand erhalten. Im Inneren ist eine bis heute originale Holztreppe von 1730 vorzufinden.

Landwirtschaft und Hochwasser prägen die Entwicklung von Westendorf

In der Chronik wird auch die Entwicklung der Stadt genau beschrieben. Waren es 1938 beispielsweise noch 85 landwirtschaftliche Höfe, sind es heute in Westendorf nur noch sechs Menschen, die hauptberuflich von der Landwirtschaft leben.

Außerdem wird in den historischen Dokumenten zu Westendorf häufiger von Hochwasser berichtet. So kam es 1910 zur Überschwemmung des Lechs, die damals so stark ausfiel, dass das Hochwasser auch Westendorf erreichte. 1851 soll es zwischen den Bächen Schmutter und Schmütterle zu einem so starken Pegelanstieg gekommen sein, dass der örtliche Pfarrer mit einem Boot in die Kirche gebracht werden musste. Es zeigt sich also: Auch, wenn auf Wikipedia nicht viel Spannendes über Westendorf berichtet wird, lassen sich über den Ort doch viele interessante Geschichten erzählen.