So könnte die Wärmeversorgung von Westendorf funktionieren

Plus Für die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien stellte ein zweiter Bewerber sein Konzept im Gemeinderat vor. Auch andere Quellen könnten einspeisen.

Seit Mittwochabend ist die Gemeinde Westendorf um eine Option in puncto Wärmenetz reicher. Nachdem die Firma GP Joule ihre Idee eines Wärmenetzes im Ort vorgestellt und die Gemeinderäte zum Vor-Ort-Termin geladen hat, stellte Hans Wiedemann für die Firma WIKA Biogas das Konzept eines „offenen Netzes“ vor. Er stellte klar, dass ausreichend Wärme für ein Westendorfer Wärmenetz verfügbar wäre – und das sogar bereits heute und nicht erst nach einem großen Investment.