Warum diese Lehrerin auch im Ruhestand noch das Unterrichten liebt

Barbara Eicher-Berger hat eine lebenslange Leidenschaft: das Unterrichten. Seit fast fünf Jahrzehnten ist sie im Landkreis Augsburg Lehrerin. Dabei ist sie mit 65 Jahren schon einmal in den Ruhestand gegangen. Doch nach einem Schicksalsschlag kehrte sie in den Schuldienst zurück. Noch immer brennt die heute 69-Jährige für ihren Beruf, das wird schnell klar, wenn sie von ihrem Alltag mit den Kindern erzählt. Dabei hat sich freilich viel verändert seit 1977, als sie mit dem Unterrichten begann. Wenn sie erzählt, wird klar: Nicht nur das Bildungswesen hat sich in den vergangenen fast 50 Jahren verändert, sondern auch das gesellschaftliche Zusammensein.

