Westendorf sichert sich Vorkaufsrecht für das Gasthaus Schmidbaur

Plus Nach Verkaufsgerüchten macht die Gemeinde Nägel mit Köpfen. Doch der Wirt betont: Wir machen weiter. Was nun?

Der Gemeinderat Westendorf hat beschlossen, über ein weiteres Gebiet im Ort eine sogenannte Vorkaufssatzung zu legen. Das heißt: Wenn die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer verkaufen möchten, ist nun die Gemeinde die erste Adresse.

Die jüngste Vorkaufssatzung hat der Rat über das Areal des Gasthofs Zur Krone erlassen, der im Ort und weit darüber hinaus als "Schmidbaur" bekannt ist. In der Gemeinderatssitzung berichtete Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter, dass es Gerüchte im Dorf gebe, die die Gemeinde zum Erlass der Vorkaufssatzung veranlasst hätten. Gemeinderat Manfred Helmschrott bezeichnete diesen Schritt als "notwendig", Oliver Schneider als "Chance, das Areal bei Bedarf selbst zu gestalten". Richter selbst erklärte noch in der Sitzung: "Ich wünsche mir, dass die Familie bleibt und weitermacht."

Dass der Wirt, Werner Schmidbaur, und sein Team weitermachen, bestätigt er auf Rückfrage unserer Redaktion. Weitere Auskünfte gibt es seitens des Wirts auch beim Vor-Ort-Termin mit dem Rathauschef nicht. Richter erklärt die Sicht der Gemeinde so: Es gibt für dieses Gemeindegebiet keinen Bebauungsplan. Zudem sei die Gerüchteküche in den letzten Wochen hochgekocht.

Stehe jetzt, später oder irgendwann ein Verkauf im Raum, habe sich die Gemeinde mit dem Erlass der Satzung ein Mitspracherecht gesichert, so Richter. Der Westendorfer Bürgermeister betonte aber auch: Weite Teile des dörflichen Lebens spielen sich in der Wirtschaft ab, und idealerweise bleibt das auch in Zukunft so.

Gemeinderat Westendorf handelte ohne Wissen des Schmidbaur-Wirts

Dass die Satzung ohne das Wissen des Wirts erlassen wurde, sei der Tatsache geschuldet, dass die Information schneller im Gasthaus aufschlug, als der Westendorfer Rathauschef das Gespräch suchen konnte. Richter erklärte: Inhaltlich sei die Entscheidung richtig gewesen, allerdings habe die Kommunikation an dieser Stelle nicht gut funktioniert – "ich wollte vor dem Dorftratsch da sein, aber das hat nicht geklappt".