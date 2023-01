Westendorf: Start ins neue Jahr mit 100 Gästen

Beim Westendorfer Neujahrsempfang wurde diskutiert, was ansteht und weshalb der Ärger über die Bahn anhält.

Traditionell kamen in Westendorf wieder ca. 100 Vertreter der kirchlichen Gruppen, der Kommunen und der Vereine der gesamten Pfarrgemeinde St. Georg Westendorf zusammen, um den Austausch zu Terminen und aktuellen Themen zu pflegen. Die Veranstaltung begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg, zelebriert von Pfarrer Norman D'Souza und festlich umrahmt vom Kirchenchor.

Beim anschließenden Empfang in Pfarrheim stellte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Zwerger die Termine der Pfarrgemeinde für das Jahr 2023 vor und warb um die Beteiligung der Vereine bei den Veranstaltungen der Pfarrei.

Pfusch am Bahnhof in Westendorf

Steffen Richter, der Bürgermeister von Westendorf, ging in seiner Rede auf verschiedene aktuelle Themen ein, wie zum Beispiel die Neugestaltung des Bahnhofs Westendorf, bei der statt des projektierten neuen Bahnsteigs nur eine Aufschüttung eines provisorischen Betonpodestes erfolgte. Laut Westendorfs Bürgermeister antwortete die Bahn auf den anhaltenden Protest der Gemeinde, man müsse froh sein, dass in Westendorf überhaupt noch Züge halten würden.

Richter ermutigte aber auch alle anwesenden Vertreter der Kirche und der Vereine, die zusammen mit den kommunalen Vertretern "der Kitt in der Gemeinschaft" sind, für positive Nachrichten zu sorgen und so das Zusammenleben in den Orten der Pfarrgemeinde voranzubringen. Das festliche Büfett und die vielen informellen Gespräche rundeten den gelungenen Neujahrsempfang ab.

