Umzug der Grundschule Westheim in den Sommerferien geplant

Plus Der Rohbau des Ausweichgebäudes für die Grundschule Westheim steht. Jetzt kann mit der Ausgestaltung der Innenräume und der Grünanlagen begonnen werden.

In den vergangenen Wochen ist in Westheim eine völlig neue Schule entstanden: Auf der sogenannten Seitzwiese steht inzwischen ein zweigeschossiger Übergangsbau für die Grundschule in Westheim. Er soll als Ersatz für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer dienen, bis die Grundschule neu errichtet ist. Bis Schuljahresende muss das bisherige Schulgebäude an der Doktor-Rost-Straße, das einem neuen Komplex an gleicher Stelle weichen muss, geräumt sein. Die neue Grundschule ist aktuell das größte Bauprojekt in der Stadt Neusäß.

Nicht nur die Schule selbst wird neu gebaut. Auch eine neue Turnhalle, ein integriertes Feuerwehrgebäude und Räume für die offene Ganztagsbetreuung in Westheim sind in dem Komplex geplant. Die Übergangsschule enthält acht Klassenzimmer, einen Werkraum, Zimmer für die Mittagsbetreuung und eine Aula. Das Gebäude ist in Modulbauweise gefertigt und wird bis zu den Sommerferien mit einem naturnahen Grünbereich, befestigten Pausenflächen und Spielgeräten bestückt.

