Autofahrerinnen und Autofahrer sollten im Juli besonders aufmerksam sein: Da bei Rehen in diesem Monat die Paarungszeit beginnt, sind die Tiere besonders aktiv, was wiederum vermehrt zu Wildunfällen führt. Die Polizei erklärt, wie sich Fahrer richtig verhalten und an welchen Stellen es im Landkreis Augsburg besonders gefährlich werden kann.

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wildunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis