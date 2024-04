Vergnügliche Missverständnisse und Lügengeschichten auf der Hütte

Die Theater Crew Willishausen treibt es zu ihrem 30-jährigen Bestehen mit "Hüttenzauber und andere Geheimnisse" besonders bunt. Zur Freude des Publikums.

Zu ihrem 30. Jubiläum hat sich die Theater Crew aus Willishausen mit „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ ein besonders turbulentes Stück ausgesucht. Der Dreiakter von Heidi Mager, der so harmlos nach Alpenromantik klingt, entwickelt sich stetig zu einem Karussell aus Missverständnissen, Eifersucht und Lügengeschichten, ja sogar ein vermeintlicher Totschlag muss vertuscht werden. Dabei ist die ganze Handlung äußerst amüsant, und die Zuschauer im voll besetzten Saal des Bürgerhauses Willishausen wurden bestens unterhalten.

Als Zuschauer blickt man in das Innere einer liebevoll ausgestatteten Jagdhütte samt Hirschgeweih und Kanonenofen. Nach mühsamem Aufstieg kommen dort die altgedienten Eheleute Birgit und Siegfried Groß an. Birgit (Claudia Kuchenbaur) erhofft sich, ein paar entspannte Tage in trauter Zweisamkeit mit ihrem Mann zu verbringen und mit ihm auch Silvester zu feiern. Doch der hypochondrische Siegfried (Peter Miller) will zunächst einmal die ganze Hütte putzen und seine umfangreiche Hausapotheke installieren. Dieses Arsenal an Mittelchen und die Einnahme der Arzneien zieht sich zur Erheiterung des Publikums durch das ganze Stück. Als endlich eine Spur von Romantik aufkommt, beginnen auch schon die Schwierigkeiten. Wolfgang Singer als Birgits Bruder Kurti taucht auf und schlägt einen bewaffneten Eindringling nieder, der sich aber letztlich als Revierförster Senner (Michael Wallach) entpuppt.

Theater in Willishausen: Der Chef will mit der Sekretärin "entspannen"

Kaum hat man diesen mit vereinten Kräften notdürftig versteckt, kommen überraschenderweise weitere Gäste an. Kurtis Chef Rolf Kaiser (Tobias Hefele) hat seine Sekretärin mitgebracht, und statt einen Auftrag auszuarbeiten, will er mit ihr auf dem Schaffell vor dem Ofen „entspannen“. Nadine Thomik als angesäuselte, kichernde Sekretärin Sabine Trost entzieht sich der Lage, und ihr Chef bekommt prompt einen Hexenschuss und kann sich nicht mehr bewegen. Infolgedessen kommt es immer wieder zu zweideutigen Situationen, in denen es heißt: „Das ist jetzt nicht so, wie es aussieht.“ So können sich die Zuschauer vor Lachen kaum halten, als Siegfried den auf dem Tisch liegenden Chef mit einer Pferdesalbe einreibt. Damit nicht genug: Das junge Ehepaar Volker Müller (Marcel Hemberger) und Silvia Müller (Franziska Kramer) will Silvester auch auf der Hütte feiern, wobei es wegen der ständigen Eifersüchteleien des Ehemannes permanent zu Streit kommt.

Die Lage spitzt sich zu, als auch noch Verena Kaiser (Claudia Jaugsch), die resolute Ehefrau von Rolf Kaiser, anreist, um zu überprüfen, was ihr Ehemann auf der Hütte treibt. Der pfiffige Kurti, Siegfried und Birgit geben ihr Bestes, um die Lage noch zu retten, was immer wieder zu Situationskomik und Szenenapplaus führt. Wie es dazu kommt, dass am Ende neun Personen zu Silvester am Tisch sitzen und Frieden einkehrt, sei hier nicht verraten.

Die weiteren Aufführungen in Willishausen sind ausverkauft

Das gesamte Ensemble, das auch gemeinsam Regie führte, hatte sichtlich Spaß an den ideal besetzten Rollen. Auch die Neulinge in der Crew, Marcel Hemberger und Michael Wallach, ergänzten das Ensemble bestens. Alles in allem ein höchst vergnüglicher Theaterabend, für den sich das Publikum mit großem Applaus bedankte. Die Karten für alle weiteren Aufführungen sind bereits ausverkauft.

