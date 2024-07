Diese Veranstaltungen finden am Wochenende statt

In Gablingen ist dieses Jahr „

Jubiläumszeit

“: Der Motorsportverein Gablingen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen,

der Gablinger Musikverein

ist sogar auf dem Weg zum 100. Jubiläum – wenn auch erst 2025. Sei’s drum; für die Gablinger Grund genug, zu feiern. Von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, ist im Feststadl Sailer an der Schmutterbrücke einiges geboten. Am Freitag findet der Auftakt zu Live-Blasmusik statt, während der „Gablinger Zweikampf“, bestehend auf den Disziplinen Reifenstemmen und Hau-den-Lukas, wieder auflebt. Am Samstag spielt die Dasinger Band „Shout“ bis spät in die Nacht. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottestdienst um 10.15 Uhr und klingt mit anschließendem Frühschoppen aus.