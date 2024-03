Autofahrerin kommt bei Wörleschwang von der Straße ab

Eine Autofahrerin verliert am Montagmorgen die Kontrolle über ihren Wagen. Bei Wörleschwang kracht das Auto gegen mehrere Schilder und kippt schließlich um.

Zu einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen gegen 5 Uhr auf Höhe der südlichen Zufahrt nach Wörleschwang gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor eine 40-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und fuhr gegen mehrere Verkehrsschilder am Straßenrand. Anschließend kippte das Auto laut Polizei auf die linke Fahrzeugseite um. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt. Am Auto, einem Fiat Panda, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (kinp)