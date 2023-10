Container mit Altholz stand in Flammen

Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagabend in Wörleschwang für Aufregung gesorgt. 35 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein Container mit Altholz ist am Montagabend gegen 21 Uhr auf einem Betriebsgelände in Wörleschwang in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus Wollbach, Zusmarshausen und Wörleschwang mit etwa 35 Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Am Container entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. (AZ)