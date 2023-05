Firma Hieber aus Wörleschwang wird ausgezeichnet

Für den Aufzugschacht als Betonfertigteil erhielt die Firma Hieber aus Wörleschwang jetzt eine Auszeichnung im Rahmen des Innovationspreises Architektur + Bauwesen.

Die Firma Hieber Betonfertigteilwerke aus dem Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang ist ausgezeichnet worden. Das Unternehmen hatte sich anlässlich der internationalen Baufachmesse BAU 2023 in München um den Innovationspreis Architektur + Bauwesen beworben und erhielt schließlich einen Preis für seinen Aufzugschacht als Betonfertigteil.

Vertriebsleiter Christoph Hieber ist stolz auf die Anerkennung: "Dies ist in der Baubranche eine hohe Auszeichnung", erklärt er. Das Unternehmen hatte bereits 2019 eine Auszeichnung für den Innovationspreis für den GFB-Lichtschacht aus Glasfaserbeton "Optimus" erhalten. Die Aufzugschächte liefert Hieber mittlerweile bundesweit. Zum Einsatz kommen sie aktuell hauptsächlich bei Sanierungen, also bei Anbauten an bestehende Gebäude, aber auch bei Neubauten und Holzfertighäusern.

Auszeichnung für Firma Hieber aus Wörleschwang: Worauf es der Jury ankam

Insgesamt wurden in diesem Jahr vier Innovationspreise, sechs besondere Auszeichnungen und elf Auszeichnungen vergeben. Hieber wurde in der Kategorie "Auszeichnung" geehrt. Der Wettbewerb wird von der Architektur-Fachzeitschrift AIT und AIT-Dialog in Kooperation mit der Messe BAU 2023 in München ausgelobt. Der Preis richtet sich an Hersteller innovativer Produkte, Materialien und Systeme für Industrie- und Objektbau, Wohnungsbau und Innenausbau und an Innenarchitekten und Designer, die in diesem Bereich Produkte entwickelt haben. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung waren funktionale und gestalterische Qualität, technisch intelligente Lösungen und die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten. Insgesamt stellen sich in diesem Jahr 71 Firmen mit zusammen 100 Produkten dem Urteil der Jury. (AZ)