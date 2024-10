Wohin mit dem Bauschutt? Vielleicht bald nach Langenreichen

Kaum etwas ist hierzulande so kompliziert wie Müllentsorgung. Dass alte, leer stehende Häuser verfallen, hat auch damit zu tun. Denn wird ein Haus abgerissen, müssen die einzelnen Baustoffe sauber getrennt und entsorgt werden. In einer kleinen Gemeinde im Norden könnte nun eine Bauschutt-Deponie für den Aushub von Baugruben im ganzen Landkreis entstehen. Die gesetzlichen Auflagen dafür sind hoch, die Angst vor Ort ist groß: Langenreichen, das zu Meitingen gehört, will auf keinen Fall ein zweites Hegnenbach werden. Weder was die Probleme dort, noch das Image der Gemeinde bei Altenmünster betrifft.

