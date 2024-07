Zwei Leichtverletzte bei Brand in einer Seniorenwohnung in Nordendorf

Vier Feuerwehren aus Meitingen, Nordendorf, Westendorf, Ellgau sind am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr zu einem Brand in Nordendorf ausgerückt. Der Einsatz ereignete sich in der Hauptstraße in einer Anlage mit Seniorenwohnungen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bei dem Wohnungsbrand zwei Bewohner leicht verletzt, ein 60-jähriger Mann kam ins Krankenhaus, da er viel Rauch eingeatmet hatte. Der Brand selbst konnte nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden umliegende Straßen kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der genaue Sachschaden wird aktuell noch geklärt.

Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Auskunft geben.