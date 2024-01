Die ganze Schicht streikt bei Edna für mehr Lohn und Gehalt

Im Bäckerhandwerk laufen gerade Tarifverhandlungen. Erstmals wird für mehr Geld auch gestreikt. Und das könnte weitergehen, sagt die Gewerkschaftssekretärin.

Wenn es bei diesem Angebot bleiben sollte, dann hätten die Mitarbeitenden im Bäckerhandwerk am Ende weniger in der Tasche als noch vor einigen Jahren. Das sagt die Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für Schwaben, Laura Schimmel, nach dem Warnstreik vor den Produktionshallen von Edna am frühen Montagmorgen. Rund 60 Mitarbeitende der Schicht hatten zwischen 4 und 6 Uhr früh die Arbeit niedergelegt, um für einen besseren Tarifabschluss zu streiken. Weitere Kolleginnen und Kollegen hatten sich solidarisiert, berichtet die Gewerkschaft.

Am Verhandlungstisch für die rund 48.000 Beschäftigten im bayerischen Bäckerhandwerk sitzen sich zur Zeit Gewerkschaftsvertreter und der Landesinnungsverband gegenüber. Der Forderung der Gewerkschaftsvertreter von 380 Euro Lohnplus im Monat steht ein Angebot von 120 bis 140 Euro in den verschiedenen Lohn- und Gehaltsgruppen der Arbeitgeber gegenüber. Sollte es so kommen, bleibe den Mitarbeitenden in Produktion und Verkauf am Ende weniger als noch vor ein paar Jahren. Grund dafür sei die deutlich höhere Inflation in den jüngsten Jahren, so Laura Schimmel.

Streik bei Edna: Im Bäckerhandwerk wird wenig verdient

Dabei gehöre das Bäckerhandwerk ohnehin zu jenen Herstellungsbereichen von Lebensmitteln, in denen weniger gezahlt wird als in anderen Branchen. Schimmel spricht von Unterschieden von bis zu 1000 Euro monatlich im Vergleich zu anderen Lebensmittelbranchen. So verdiene ein gelernter Bäcker mit gut 16 Euro im Handwerk rund fünf Euro weniger als in der Backindustrie, so die Gewerkschaftssekretärin weiter, obwohl die Arbeit dieselbe sei. In den Innungen des Backhandwerks sind dabei auch so große Unternehmen wie die Hofpfisterei in München, die zur Edeka-Gruppe gehörende Backstube Wünsche aus Geimersheim, Ihle aus Friedberg und Edna aus Wollbach organisiert.

Dieses Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeitende an drei Produktionsstandorten in Deutschland sowie in einigen Tochterunternehmen. Die Unternehmensleitung äußerte sich nach dem Streik abwartend. „Gemeinsam mit unseren Beschäftigten warten wir auf die Verhandlungsergebnisse zwischen den Verhandlungsführern der Gewerkschaft NGG sowie dem Landesinnungsverband. Wir hoffen auf eine baldige Einigung sowie ein zufriedenstellendes Ergebnis im Sinne unserer Belegschaft und des Unternehmens“, so Personalleitung Daniela Adldinger.

Ende 2022 hatte es im Backhandwerk ein Plus von bis zu elf Prozent gegeben

Vor rund einem Jahr hatte es in der jüngsten Tarifauseinandersetzung im Backhandwerk einen Zuschlag von 150 bis 165 Euro pro Monat in den jeweiligen Tarifgruppen gegeben, was einem Plus von 5,6 bis sieben, in den unteren Lohngruppen sogar bis elf Prozent entsprach. Nun werde in dieser Branche erstmals gestreikt, um den aktuellen Forderungen Nachdruck zu verleihen, so Laura Schimmel. Unklar ist, wie viele traditionelle Handwerksbetriebe in Bayern sich auch tatsächlich an den Tarifvertrag gebunden fühlen. Sollte nach der nächsten Tarifverhandlung keine Bewegung in die Gespräche kommen, kann sich die Gewerkschaftssekretärin auch weitere Arbeitsniederlegungen vorstellen – „so lange, bis sie es halt verstehen“.

In anderen Bereichen der Lebensmittelerzeugung sei es der NGG in den vergangenen Monaten gelungen, Tarifabschlüsse zu verhandeln, die ein tatsächliches Lohnplus bedeuten, so die Geschäftsführerin der Gewerkschaft für Schwaben. So konnten in der Backindustrie Erhöhungen von knapp zehn Prozent ausgehandelt werden, hinzu kommt ein Inflationsausgleich. Auch in der Milchindustrie war letztlich ein Plus von 310 Euro zuzüglich eines Inflationsausgleichs herausgekommen.