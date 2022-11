Gospelkonzert in Wollmetshofen berührt das Publikum

Gesangverein Liederhain aus Langenneufnach gibt mit Chor und der Band St. Martin aus Lagerlechfeld ein gemeinsames Konzert. Der Wunsch nach Frieden ist aktueller denn je.

"Let’s praise the Lord!" Mit diesen Worten forderte Renate Meier die Chöre aus Langenneufnach und Lagerlechfeld auf. Und auch die Zuhörer in der vollbesetzten Kirche St. Jakobus major in Wollmetshofen waren angesprochen. Am Samstagabend hatte der Gesangverein Liederhain aus Langenneufnach den Chor und die Band St. Martin aus Lagerlechfeld zum gemeinsames Gospelkonzert eingeladen. Und das Publikum war ob der Musik, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Spiritual sowie Elementen des Blues und Jazz entwickelt hat, sichtlich gerührt.

Die Verbindung zwischen den Ensembles stellt Chorleiterin Katharina Hartl dar. Mit großem Einsatz und musikalischer Professionalität leitet sie die Sänger und Sängerinnen, schreibt und arrangiert die Stücke passgenau. Musikalisch begleitet wurden die Chöre von Michaela Knie, Clara Suckart, Jessica Burckhardt, Maria Kögel, Theresa Obeser und Bernhard Hartmann mit Flöte, Violine und Viola, Cello, Klavier und Schlagzeug.

Bei einem Stück aus "Sister Act" wurde es lebhaft

Schon beim ersten Stück „Here I am to worship“ fielen die unterschiedlichen Farben der Schals auf: Rottöne beim Liederhain, blau in Lagerlechfeld. Sollten die Chöre so unterschiedlich besetzt sein? Martin Kögel moderierte und so übernahm den Anfang der Chor der Staudengemeinde. „Kumbaya“ – „Komm hierher mein Gott und hilf uns!“, erklang mehrstimmig, gewann an flehender Intensität, drängte kräftiger und endete schicksalsergeben in ritardierendem Summen. Dann wurde es lebhaft. „Hail holy queen“ aus „Sister Act“ erfüllte die Erwartungen des Publikums an mitreißende Rhythmen und fröhliche Stimmung. Nach „This little light of mine“ folgte ebenso ausgelassen „I will follow him”, ebenfalls aus dem Film mit Whoopi Goldberg.

Nun ergriff Christian Wittenberg das Mikrophon. „Wir sind da. Sie sind da“, begrüßte er kurz und was nach leichter Kost klang, sollte sich zum spirituellen Erlebnis entwickeln. Neun Sängerinnen und Sänger standen im Altarraum, trugen damit persönlich große Verantwortung für ihre Stimmen und erwiesen sich als erfahren in der Interpretation moderner geistlicher Musik. Dies wurde bereits bei „Fix me Jesus“ deutlich. „Down in the River to pray“ war ein a-cappella-Stück. Katharina Hartl begann, die anderen Stimmen setzten ein. Eine Szene in den amerikanischen Südstaaten, betende Sklaven, erschienen wohl vor den inneren Augen der Zuhörenden. Nun ändert sich der Tenor und die aktuelle geopolitische Situation rückte ins Bewusstsein.

Thema Krieg hat an schrecklicher Aktualität gewonnen

„‘s ist Krieg“ schrieb Matthias Claudius im Jahre 1778 und heute hat diese Thematik wieder schreckliche Aktualität gewonnen. Auf diesem mentalen Hintergrund wirkte „Give us peace forever“, eine Komposition auch mit lutherischen Texten: „Verleih uns Frieden gnädiglich“ und dem Ausklang „Dona nobis pacem“ wahrhaftig wie Gebet. „Don’t you cry“ tröstet Maria, nachdem sie erfährt, Jesus ist auferstanden. Diesen Trost sprach der Chor aus, als Elisabeth Höld in den gelesenen Strophen die Situation unserer Zeit thematisiert. Dass es dennoch „10.000 Reasons“, 10.000 Gründe gibt, Gott zu loben, ermutigt. Ein Konzert in einer Kirche mit geistlichen Liedern, aus welchem Umfeld sie auch kommen, hat immer religiösen Hintergrund und so war es eine stimmige Abrundung, als Pfarrer Andreas Schmid allen Anwesenden den Segen spendet. Mit „Amazing grace“, „erstaunliche Gnade“ Gottes verabschiedeten sich die beiden Chöre von ihrem sichtlich angerührten Publikum.

