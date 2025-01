Deshalb stehen große Teile des Ziegelstadels in Stadtbergen aktuell leer

Einst war der Ziegelstadel in Stadtbergen am Tor zu den Westlichen Wäldern ein Magnet für Gäste aus der Region. Besonders wegen des idyllischen Biergartens war er ein beliebtes Ausflugsziel. Doch die besten Jahre liegen lange hinter dem geschichtsträchtigen Gebäude, das schon vor über 500 Jahren in ersten Urkunden auftauchte. Aktuell stehen große Teile des Gebäudes offiziell leer. Denn wohnen darf dort niemand mehr. Wegen massiver Mängel im Brandschutz hat das Landratsamt die Nutzung untersagt. Die Eigentümerin klagte gegen diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht. Wie geht es weiter?

