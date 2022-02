Polizei verstärkt Kontrollen am Schullandheim in Zusamzell

Gebäude und Außenanlagen des Schullandheims in Zusamzell werden immer wieder beschädigt. Nun reagiert die Polizei auf die Häufung der Sachschäden.

Immer wieder kommt es beim Schullandheim an der St.-Nikolaus-Straße in Zusamzell zu Beschädigungen am Gebäude und Vandalismus im Außenbereich. Nun will die Polizei auf die Vorfälle reagieren.

In den vergangenen Wochen haben die Täter laut Polizei unter anderem am Nebengebäude des Schullandheimes den Schließzylinder der Haupteingangstür demoliert sowie eine Terrassentür eingetreten. Ebenfalls beschädigt wurden eine Kette und ein Eimer an der angrenzenden Brücke über die Zusam. Des Weiteren hinterließen die Täter Müll und Unrat auf der Terrasse.

Randalierer in Zusamzell: 1500 Euro Schaden

Der Gesamtschaden beziffert sich mittlerweile auf rund 1500 Euro. Laut Zeugen sollen sich an der Örtlichkeit immer wieder Jugendgruppen zum Konsum von Alkohol aufhalten. Polizeichef Raimund Pauli kündigt daher neben den Ermittlungen wegen Sachbeschädigung regelmäßige Polizeikontrollen an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)