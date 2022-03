Seltsame Frau randaliert auf einem Grundstück in Zusamzell

Ein Ehepaar sitzt in Zusamzell beim Frühstück, als plötzlich eine seltsam gekleidete Frau ihr Grundstück betritt. Die Unbekannte hat nichts Gutes im Sinn.

Ein gemütliches Frühstück ist am Donnerstagmorgen in Zusamzell jäh beendet worden. Das Ehepaar saß in seinem Anwesen Am Schulberg gerade am Tisch, als sie beobachteten, wie eine Frau in einem orangefarbenen Jogginganzug ihr Grundstück betrat.

Als das Paar die Frau fragte, was sie denn dort machen würde, antwortete sie nur mit "Smoke". Die Grundstückseigentümer stellten dann fest, dass zwei Fliegengitter aus der Verankerung der Fenster gerissen worden waren, ein Bein eines Gartentisches abgeschlagen und aus dem nahegelegenen Gartenhaus eine Holzlatte herausgerissen war.

Frau zeigt Grundstückseigentümern den Mittelfinger

Als sie die Frau dann aus dem Grundstück begleiten wollten, zeigte sie dem Ehepaar den ausgestreckten Mittelfinger. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro. Um wen es sich bei der auffällig gekleideten Frau handelt, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (thia)