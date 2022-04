19-Jährige fährt in Zusmarshausen zu schnell und unter Drogeneinfluss

Einer Zivilstreife der Polizei fällt in Zusmarshausen die flotte Fahrweise einer 19-Jährigen auf. Bei der Kontrolle zeigt sie Drogen-typische Ausfallerscheinungen.

Ihre etwas zu flotte Fahrweise ist einer Zivilstreife der Polizei in Zusmarshausen am Mittwoch aufgefallen. Die 19-Jährige wurde daraufhin am Schlossplatz kontrolliert und hat nun ein weiteres Problem.

Da bei der 19-Jährigen im Rahmen der Kontrolle Drogen-typische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der laut Polizei ein positives Ergebnis erbrachte. Es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Die 19-Jährige räumte den Drogenkonsum schließlich ein. (AZ)