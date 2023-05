61-Jähriger nimmt in Zusmarshausen einer 20-Jährigen die Vorfahrt

Eine 20-Jährige fährt auf der Vorfahrtstraße aus Richtung Marktplatz nach links in Richtung Augsburger Straße. Dort übersieht sie ein 61-Jähriger.

Ein 61-Jähriger hat am Montag gegen 12.50 Uhr in Zusmarshausen einen schweren Unfall verursacht. Der Mann war in seinem Polo auf dem Schlossplatz in Richtung Marktplatz unterwegs.

Dort übersah er eine 20-Jährige in ihrem Opel Corsa, die auf Vorfahrtstraße aus Richtung Marktplatz nach links in Richtung Augsburger Straße wollte und Vorfahrt hatte. Dennoch bog der 61-Jährige in die Einmündung ein, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (thia)