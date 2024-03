75-Jähriger fährt mit seinem Auto frontal gegen Anhänger in Zusmarshausen

Ein Autofahrer hat am Montag einen Anhänger in der Schloßstraße angefahren. Er selbst blieb unverletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ein Schaden von rund 13.000 Euro ist am Montag bei einem Unfall in Zusmarshausen entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto die Schloßstraße ortseinwärts entlang. Nach seinen Angaben wurde er durch die aufgehende Sonne geblendet, weshalb er einen am Straßenrand verbotenerweise geparkten Anhänger übersah, auf den er mit seinem Wagen frontal auffuhr. Der 75-Jähre blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)