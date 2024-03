77-Jährige vergisst Tasche im Einkaufswagen in Zusmarshausen

Als die Frau bemerkte, dass ihr die Stofftasche fehlte, war es schon zu spät. Jetzt bitte die Polizei um Zeugenhinweise.

Einen Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich hat eine 77-jährrige Frau in Zusmarshausen zu beklagen, die am Freitag beim Einkaufen ihren Stoffbeutel im Einkaufswagen vergessen hat. Wie die Polizei berichtet, war die Rentnerin am Freitag gegen 10 Uhr einkaufen, als ihr das Missgeschick passierte und sie ihre Stofftasche samt Inhalt in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wertinger Straße vergaß, nachdem sie den Wagen entladen und zurückgestellt hatte. Die Frau bemerkte das auch etwa zehn Minuten später, da war der Stoffbeutel aber schon nicht mehr da. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (AZ)