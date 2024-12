80-Jähriger schläft auf der A8 am Steuer ein

Ein 80-Jähriger ist nach einem Unfall auf der A8 leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntag gegen 14 Uhr etwa auf Höhe der Anschlusstelle Zusmarshausen in Richtung München zu einem Unfall. Der 80-Jährige geriet mit seinem Auto in den Grünstreifen. Anschließend kollidierte er mit dem Lärmschutzwall und mehreren Verkehrsschildern. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Autofahrer offenbar eingeschlafen, berichtet die Polizei. Der 80-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. (kinp)

