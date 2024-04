A8-Parkplatz: Mehrere Liter Diesel aus Laster abgezapft

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Lkw Treibstoff entnommen. Der Mann wurde entdeckt, konnte aber flüchten.

Auf dem Parkplatz Streitheimer Forst (Süd) an der A8 bei Zusmarshausen hat ein unbekannter Täter am Samstag kurz vor 4.30 Uhr mehrere Liter Diesel aus einem Laster abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz am Freitag gegen 21.15 Uhr abgestellt. In der Nacht gegen 4.30 Uhr löste die Diebstahlsicherung aus. Der 42-jährige Fahrer sieht daraufhin draußen eine Person und spricht diese an. Der Unbekannte rennt daraufhin sofort weg. Nach Zeugenangaben flüchtete der Mann mit einem roten Sattelzug. Auffällig sind die gelben LED-Dachlichter. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls. Die Autobahnpolizeiinspektion Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0821/323-1910. (kar)