Als Napoleon in Zusmarshausen bis auf die Haut durchnässt wurde

Plus Im Festsaal St. Albert von ZusKultur bekommen die Zuhörer spannende Details über Napoleon zu hören. In Zusmarshausen aber hat sich der Kaiser offenbar nicht wohlgefühlt.

Ein beeindruckender zweiteiliger Vortrag über eine der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte wurde jetzt in Zusmarshausen geboten: Und die Veranstaltung im Festsaal St. Albert von ZusKultur über Napoleon Bonaparte war ausgesprochen gut besucht. Napoleon war französischer General, revolutionärer Diktator und Kaiser der Franzosen. Er war ein Held der politisch Liberalen, er war ein Eroberer, ein Reformer und ein Tyrann. Spuren hat er auch in Zusmarshausen und Wertingen hinterlassen.