Atemberaubende Akrobatik bei der Faschingsparty in Zusmarshausen

Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung der Schwarzbräuhalle in Zusmarshausen ziehen alle an einem Strang: Um Mitternacht gibt es viele strahlende Gesichter.

„Zus, wie's lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck“ - zum 42. Mal. Über 200 Helferinnen und Helfer engagieren sich ehrenamtlich, damit die Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schwarzbräuhalle stattfinden kann. Doch ohne Unterstützung durch die Brauerei wäre es unmöglich, binnen ein paar Stunden die Verladehalle in eine Partyzone zu verwandeln. Seit die Besucherzahl durch Auflagen auf maximal 1.200 Erwachsene begrenzt worden ist, darf man sich glücklich schätzen, wenn man einen Einlass bekommen hat.

Tausende Luftballone zieren die Bühne in Zusmarshausen

Tausende Luftballone zierten die Bühne. Mit seinem Co-Kommentator Robert Krebs trat um 18.33 Uhr der Vorsitzende der Ortsvereine, Organisator, Moderator, Hans Reitmayer, in Zus bestens bekannt als „dr Chipsy“, ans Mikrofon. Er macht diesen Job schon über 30 Jahre. Traditionsgemäß darf die Kindergarde der „Bettschoner“ den Auftakt gestalten. Als Nächstes war die Faschingsgesellschaft „Epponia“ aus Eppisburg an der Reihe. Die Prinzessin durfte zwei Schwarzbräu-Mitarbeiter mit einem Orden und Küsschen ehren. Reinhard Mayr, Betriebsmeister und Mädchen für alles, sowie Christian Dauner, der Leiter vom Versandbüro von Schwarzbräu, wurden stellvertretend für ihre Kollegen ausgezeichnet.

77 Bilder Die Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schwarzbräuhalle in Bildern Foto: Andreas Lode

Atemberaubend waren die Darbietungen der Sportakrobaten aus Augsburg-Hochzoll und der Firnhaberau, genauso wie die Show der „Showfunken“ aus Taufkirchen und der „Laudonia“ aus Lauingen. Da werden „Showgirls“ meterhoch bis zur Hallendecke hoch geworfen, ein Wunder, dass sie wieder heil unten ankommen. Dann der Auftritt der TSV Mädchentanzgruppe „Dance for Fun“ und der Bettschoner „Teenies“. Wachsen da die „Showfunken vom Zusamtal von morgen“ heran? Alles ist perfekt einstudiert und vorgetragen. Die „alten“ Bettschoner dürfen das Programm beenden, es ist kurz vor Mitternacht. Fazit: wohin man blickt, man trifft nur auf fröhliche Gesichter.

In der Küche und an der Bar gibt es alle Hände voll zu tun

Die Küchenbesatzung hatte alle Hände voll zu tun, dasselbe galt für die Mitarbeitenden bei der Getränkeausgabe, ganz zu schweigen von dem Gedränge an der Bar. Auch die Damen vom Frauenbund gaben ihr Bestes. Alle waren für ein paar Stunden gleich an diesem Abend. In der Ecke der Rotkreuzstation wickelte eine Mutter ihr Kind, auf der anderen Seite traf man vermutlich den ältesten Besucher mit 85 Jahren an. Winfried Schmidt, jahrelang aktiv beim Eintrittkassieren, ist immer noch aktiv als Revisor der Ortsvereine.

Die Akrobatikmasters vom TSV Firnhaberau beeindruckten bei der Veranstaltung in Zusmarshausen. Foto: Andreas Lode

Obwohl viele Kommunalpolitiker sich unter das Publikum gemischt hatten, hielt man nach einem Promi-Tisch vergblich Ausschau . Der Bürgermeister betreute mit seiner Ehefrau die Kasse von der Essensausgabe. Alle standen sich in den Dienst der guten Sache. Im „Festbüro“ traf man Helga Bunk an, die mit stoischer Ruhe ihren Dienst als Chefin der Finanzen tat. Bedienungen lieferten ihre Einnahmen ab. Kurze Prognose, wie hoch wird der Reinerlös ausfallen? "12.000 bis 15.000 Euro werden es schon wieder werden", hieß es am Abend. Die örtliche Sozialstation, die Kartei der Not, der Bunte Kreis usw. dürfen also wieder mit großzügigen Spenden rechnen. (AZ)