Auf A8 erwischt: Lkw-Fahrer sitzt 20 Stunden hinter dem Steuer

Bei der Kontrolle eines türkischen Fahrers entdeckt die Verkehrspolizei erhebliche Verstöße gegen die zulässigen Lenkzeiten. Das Bußgeld ist dementsprechend hoch.

Erheblich überschritten hat ein 29-jähriger Lkw-Fahrer seine Lenkzeiten, die Ruhezeiten wurden hingegen massiv unterschritten. Nun hat ihn am Montag die Polizei bei Zusmarshausen erst einmal aus dem Verkehr gezogen.

Eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg kontrollierte gegen 9.45 Uhr den Sattelzug mit türkischer Zulassung und stellte gleich mehrere schwerwiegende Verstöße, insbesondere gegen das Fahrpersonalgesetz, fest. So saß der Fahrer von Ende November bis Ende Dezember zum Teil bis zu über 20 Stunden hinter dem Steuer.

Ähnlich verhielt es sich bei den Lenkzeiten in der Doppelwoche. Dies sind zwei aufeinanderfolgende Arbeitswochen, in denen bestimmte rechtliche Vorgaben zu beachten sind, um das Übermüdungsrisiko des Fahrers niedrig zu halten. Hier stellten die Beamten jedoch eine Überschreitung von 40 Stunden fest.

Lkw-Fahrer auf A8 kontrolliert: Bußgeld beläuft sich auf 8000 Euro

Mit den vorgeschriebenen Ruhezeiten nahm es der türkische Fahrer offenbar ebenfalls nicht so genau. Statt neun beziehungsweise elf Stunden Tagesruhezeit, verkürzte er diese auf lediglich zwei Stunden, bevor er sich wieder ans Steuer setzte. Das hierfür errechnete Bußgeld beläuft sich auf insgesamt rund 8000 Euro. Zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeits-Verfahrens musste er noch an Ort und Stelle eine Teilsicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegen und einen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Erst dann durfte er ausgeruht weiterfahren, teilt die Polizei mit. (thia)