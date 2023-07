Auto brennt auf der A8 bei Zusmarshausen vollständig aus

Ein Auto fängt auf der A8 Feuer und brennt auf der Strecke zwischen Burgau und Zusmarshausen vollständig aus. Verletzt wird zum Glück niemand.

Lichterloh in Flammen stand am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Auto auf der A8. Wie die Polizei mitteilt, saß ein 41-Jähriger am Steuer des BMWs. Im Wagen befanden sich außerdem seine Frau und zwei Kinder. Alle vier konnten das Auto zum glück rechtzeitig verlassen.

A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen kurzzeitig gesperrt

Nach Auskunft der Polizei bemerkte der Fahrer, dass aus seinem Fahrzeug Rauch aufsteigt. Daraufhin fuhr er das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen auf den Standstreifen. Die Familie verließ den Wagen noch bevor der BMW komplett ausbrannte. Als die Feuerwehren aus Zusmarshausen und Burgau eintrafen, stand der Wagen in Flammen. Aufsteigender Rauch war Kilometer weit zu sehen. Etwa eine halbe Stunde lang musste die Strecke in Fahrtrichtung komplett gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden am Fahrzeug und an der Fahrbahn schätzen die Beamten auf insgesamt rund 50.000 Euro. (kinp)