Auto in Zusmarshausen angefahren: 1000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin fährt in Zusmarshausen gegen ein geparktes Auto. Laut Polizei entsteht Sachschaden von rund 1000 Euro.

Etwa 1000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in Zusmarshausen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Wagen am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hochstiftstraße gegen einen geparkten Audi. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision leicht beschädigt, berichtet die Polizei. (kinp)