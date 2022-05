Autofahrerin prallt auf der A8 bei Streitheim in die Leitplanke

Eine 45-Jährige verliert auf der A8 bei Streitheim plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Den Unfall meldet sie daraufhin persönlich der Polizei.

Korrekt verhalten hat sich eine Autofahrerin am Dienstagmittag nach einem Unfall. Die Frau war auf der A8 bei Streitheim in Fahrtrichtung München unterwegs.

Gegen 12 Uhr teilte die 45-jährige der Polizeiinspektion in Zusmarshausen mit, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Sie war aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. (thia)