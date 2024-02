Beim Faschingsumzug in Zusmarshausen hat der Ort schon einen Bahnhof

Als Zugführer begrüßt Zusmarshausen Bürgermeister zum Faschingsumzug tausende Zuschauerinnen und Zuschauer. 76 Fußgruppen, Wagen und Kapellen sorgen für ausgelassene Stimmung.

Im Fasching ist so gut wie alles möglich. Büroangestellte werden zu Superhelden, Schüler zu Wikingern und in Zusmarshausen wird der Bürgermeister zum Zugführer. Der begrüßte die vielen Faschingsfreunde am Straßenrand diesmal mit lautem Hupen am Steuer seines "Zus-Express". "Herzlich willkommen am Bahnhof Zusmarshausen", schallte es zu Beginn des vermutlich größten Faschingsumzugs im Landkreis durch Zusmarshausen. Danach folgten insgesamt 76 Gruppen mit knapp 3000 Mitwirkenden, die mit ausgefallenen Kostümen und lauter Faschingsmusik für Stimmung sorgten.

Bürgermeister Bernhard Uhl war beim Umzug als Zugführer unterwegs. Foto: Marcus Merk

76 Gruppen mit ausgefallenen Kostümen beim Umzug in Zusmarshausen

Mit seiner Begrüßung spielte Bürgermeister Bernhard Uhl auf die aktuellen Diskussionen rund um einen möglichen Bahnhalt in der Gemeinde an. Ob der tatsächlich kommt, steht zwar bislang nicht fest, doch als Zugführer verteilte Uhl schon einmal die ersten Fahrkarten. Politische Botschaften hatten auch einige Fußgruppen dabei, die hauptsächlich zu Beginn des Umzugs zu sehen waren. So hatten etwa die Faschingsfreunde aus Buch die Bauernproteste als Motto. Die Faschingsfreunde aus Neumünster verkleideten sich als (H)Ampelmnännchen und die Sunny Boys aus Zus als deutsche Michel. Ihre Botschaft: "Ein Graus, die Ampel presst den deutschen Michel aus." Daneben fanden sich etliche Party-Wagen, Tanz- und Fußgruppen.

Thomas Herkommer, einer der Organisator des großen Umzugs, ist am Sonntagnachmittag rundum zufrieden: "Die Mischung war super. Vielleicht so gut wie noch nie", meint er. Damit meint er die Mischung aus den traditionelleren Gruppen und den großen Faschingswagen. Ins Auge stießen da zum Beispiel die Faschingsfreunde Gabilo am Bach, die als Rothseefischer verkleidet waren und mit lauter Partymusik durch Zusmarshausen rollten. Für Aufmerksamkeit sorgten auch Bonstetter Faschingsfreunde, deren Wagen zwar nicht der größte war, die aber mit einer Seifenblasenmaschine schon von Weitem zu sehen war. Ihr Motto: "Back to 80s." Kurz zuvor rollte das Zusser Prinzenpaar Ronja I. und Philipp I. in einem riesigen Bett mit blau-weißer Bayern-Bettwäsche durch den Ort.

Organisatoren gehen von 8000 bis 10.000 Zuschauern aus

Von dort oben hatten sie die vielen Familien am Straßenrand gut im Blick. Während viele Kinder sich auf die durch die Luft fliegenden Süßigkeiten konzentrierten, feierten die Erwachsenen ausgelassen am Straßenrand. Die hatten Glück, dass sich der leichte Regen zu Beginn des Umzugs verzogen hatte. Die Organisatoren gehen davon aus, dass insgesamt etwa 8000 bis 10.000 Faschingsfreunde gekommen waren.