Zusmarshausen

13:15 Uhr

BMW fängt auf der Autobahn bei Zusmarshausen Feuer

Ein BMW steht am Sonntagabend auf der Autobahn A8 bei Zusmarshausen in Flammen. Der Fahrer kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Aus einem BMW sei am Sonntagabend gegen 18.30 auf der A8 bei Zusmarshausen plötzlich Rauch aufgestiegen, berichtet die Polizei. Der Fahrer, ein 44-Jähriger, reagierte demnach schnell. Er konnte seinen in Flammen stehenden Wagen noch von der Autobahn lenken und auf einem Radweg parken. Das Fahrzeug brannte laut Polizei vollständig aus. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 14.000 Euro. Der Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Die Feuerwehren von Adelsried und Zusmarshausen hätten den Brandort gesichert und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert, berichtet die Polizei. Neben dem Schaden am Fahrzeug wurde auch der Fahrbahnbelag des Radwegs beschädigt. (kinp)

