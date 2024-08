Braucht der Rothsee eine neue Badeinsel?

Eine barrierefreie Badeinsel im Rothsee? Unter anderem über diese Idee wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Zusmarshausen diskutiert. Die sogenannte Fitnessinsel hätte auch in Gestalt eines Pilotprojekts seitens des Landkreises umgesetzt werden können. Mit weitreichenden Folgen für die gemeindliche Haushaltskasse. So kämen etwa für eine Rampe, einen Hebelift oder eine große Apparatur mit Schiene bis zu hohe fünfstellige Anschaffungssummen in Frage, bei denen allerdings eine staatliche Förderung bis zu 50 Prozent in Aussicht gestanden hätten. „Eine Nummer zu groß für unseren See“, erschallte es aus den Reihen der Bürgervertreter, unter denen sogar der Inklusions- und Behindertenbeauftragter Jürgen Winkler (CSU) stark bremste.

