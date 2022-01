Brennender Kamin in Zusmarshausen

In einem Einfamilienhaus in Zusmarshausen kommt es zu einem Kaminbrand. Ein 34-Jähriger reagiert schnell.

16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Zusmarshausen waren am Samstagmorgen in der Augsburger Straße im Einsatz. In einem Einfamilienhaus hatte laut Polizei ein Kamin Feuer gefangen.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle

Die Feuerwehrleute kontrollierten das Ausbrennen des Kaminrohres. Zuvor hatte ein 34-Jähriger im Keller des Hauses schnell reagiert und die Heizung abgeschaltet. Bislang ist kein Schaden entstanden. Die Polizei versucht noch, die Ursache des Brandes herauszufinden. (mjk)

