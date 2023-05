Zusmarshausen

Das M14 in Zusmarshausen startet mit neuem Pächter durch

Plus Cocktails, neue Öffnungszeiten und viele Ideen für die Speisekarte: Was der neue Pächter Mehmet Ҫelik in der Genussmanufaktur am Marktplatz in Zusmarshausen vorhat.

Von Katja Röderer

Pächterwechsel in Zusmarshausen: Mehmet Ҫelik übernimmt das M14 am Marktplatz. Noch in diesem Sommer will das Ehepaar Schwarz die Zukunft ihrer Genussmanufaktur in jüngere Hände legen. Wenn auch schweren Herzens, wie Erhard Schwarz immer wieder betont. Gesundheitliche Gründe haben die erfahrenen Gastronomen letzten Endes dazu gezwungen, einen Nachfolger für das M14 zu suchen. Mehr als 100 Bewerber hatten Interesse bekundet. Doch Mehmet Ҫelik hat es geschafft, Familie Schwarz auch zu überzeugen.

Das liegt unter anderem daran, dass der Augsburger schon Erfahrungen im gastronomischen Bereich gesammelt hat. Seit sechs Jahren betreibt er die Cocktail- und Shishabar P2 in Wertingen. Auch der Kiosk im dortigen Freibad wird von ihm geführt. Spätestens bis Ende August soll er jetzt das M14 in Zusmarshausen übernehmen. Wie er das alles schafft? Erhard Schwarz hat eine einfache Erklärung: "Er hat eine große Familie, von der er viel Unterstützung bekommt."

