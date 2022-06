Zusmarshausen

vor 17 Min.

Der Rothsee verschwindet kurz vor dem Triathlon unter einem grünen Algenteppich

Der Rothsee in Zusmarshausen lädt momentan nicht unbedingt zur Abkühlung ein. Ein dichter Algenteppich auf dem Wasser schreckt so manchen Badegast eher ab.

Plus Die hohen Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung lassen die Algen nicht nur auf dem Rothsee sprießen. Für den Triathlon muss nun noch einiges getan werden.

Von Matthias Schalla

Temperaturen von mehr als 30 Grad, kaum Wind und die Sonne brennt gnadenlos herab. Wie erfrischend wäre nun ein Sprung ins kühle Nass, doch der Rothsee in Zusmarshausen lädt momentan nicht unbedingt zur Abkühlung ein. Ein dichter Algenteppich auf dem Wasser schreckt so manchen Badegast eher ab. Dabei findet am Samstag dort der Triathlon statt und das obligatorische Schwimmen leitet den Dreikampf ein. Angestrengt wird nun nach einer Lösung gesucht, um der grünen Plage Herr zu werden.

