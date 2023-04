Die Bauarbeiten an der Kläranlage in Zusmarshausen sind in vollem Gange

Die Kapazitäten der Kläranlage in Zusmarshausen waren erschöpft. Jetzt wird die Anlage erweitert. Rund 3,3 Millionen Euro kostet die Erweiterung bis jetzt.

Die Erweiterung der Kläranlage Zusmarshausen macht Fortschritte. Bei dem Gebäude für die Schlammentwässerung wurde bereits das Dach montiert. Auch das Verteilerbauwerk zur Biologie ist bereits in der Entstehung. In nächster Zeit steht der Leitungsbau zwischen den Gebäuden und Becken an, bevor dann die Maschinen- und Elektrotechnik in Angriff genommen werden kann. Mit der Inbetriebnahme der Schlammentwässerung rechnet die Marktgemeinde im August. Erst danach könne der Umbau des Schlammspeichers zu einer weiteren Biologie erfolgen, heißt es aus dem Rathaus in Zusmarshausen.

Aufgrund der Entwicklungen in der Marktgemeinde wurde im Zusammenhang mit der Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis eine Erhöhung der Reinigungskapazität der Kläranlage von 9000 Einwohnerwerten auf 12.600 Einwohnerwerte nötig. Der Einwohnerwert ist ein Maß für die bewältigbare Belastung an Schmutzfracht einer Kläranlage. Der Marktgemeinderat hatte in seiner Sitzung im Juli 2019 der Baumaßnahme zugestimmt.

Seit Herbst wird am neuen Gebäude an der Kläranlage Zusmarshausen gebaut

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird der bestehende Schlammspeicher der Kläranlage zu einer weiteren Biologie umgebaut. Die bisherige Funktion des Schlammspeichers wird durch den Bau einer stationären Klärschlammentwässerung ersetzt. Für diese Schlammentwässerung wurde im Herbst 2022 mit dem Bau eines Gebäudes mit Pumpenkeller, eines Schlammschachtes und einer Containerhalle begonnen.

Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme der stationären Klärschlammentwässerung kann mit dem Umbau des Schlammspeichers zu einer Biologie begonnen werden. Für die komplette Fertigstellung ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr eingeplant. Im Zuge der Erweiterung wird auch ein Teil der Maschinentechnik sowie der Elektrotechnik erneuert und damit wieder auf den Stand der Technik gebracht. Die Baukosten für die Erweiterung der Kläranlage belaufen sich derzeit laut Marktverwaltung auf etwa 3,3 Millionen Euro. (AZ)