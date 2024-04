Zusmarshausen

Die Chancen auf einen Bahnhalt bei Zusmarshausen steigen

Plus 1830 Menschen würden werktags in Zusmarshausen in einen Zug ein- oder aussteigen, wenn es dort nur einen Bahnhof geben würde. Das hat eine Analyse ergeben.

Von Katja Röderer

Ein Bahnhalt bei Zusmarshausen wird immer wahrscheinlicher. Die Fahrgastprogonsen machen es möglich: Denen zufolge würden etwa 1830 Bahnfahrer im Norden von Zusmarshausen werktags in einen Zug ein- oder aussteigen. Das hat die Potenzialabschätzung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) ergeben. Der Schwellenwert lag bei 1000 Bahnfahrern. Er wurde also deutlich überschritten. Das Ergebnis freute nicht nur den Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl.

Der sagte, es sei eine sehr gute Nachricht für Zusmarshausen: "Ich war von Anfang an überzeugt, dass sich ein Regionalzughalt in Zusmarshausen lohnen und die Verkehrsdrehscheibe im westlichen Landkreis und den Wirtschaftsstandort stärken wird.“ Seit Monaten bemüht sich Zusmarshausen um einen Bahnhalt, der in der Nähe der A8-Auffahrt in Richtung Stuttgart entstehen könnte. Mit dem Ergebnis der Potenzialabschätzung ist die Marktgemeinde diesem Ziel nun ein ganzes Stück näher gerückt. Dass es sich um eine "Abschätzung" handelt und nicht um eine "Analyse", sei dem Umstand geschuldet, dass die Schienen hier noch gar nicht verlegt wurden, wie Bernhard Uhl vor Kurzem erklärte.

