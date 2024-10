DooWop-Mädla machen Rock’n’Roll auf Schwäbisch

Was passiert, wenn sich vier Granaten der schwäbischen Comedy-Szene zusammentun, um zu singen? Das können die Zuschauer am Donnerstag, 24. Oktober, im Kultur-Stadl in Wörleschwang erleben. Hier machen sich die DooWop-Mädla Anette Heiter (Honey Pie und Juristenkabarett), Gesa Schulze-Kahleys (i-Dipfela), Babs Steinbock (Cleaning Women) und Susanne Härle über die Welthits der 50er und 60er Jahre her. Auf Schwäbisch natürlich und mit Texten, die sich nicht nurum Liebe drehen.

Aus dem Acappella-Klassiker „Mr. Sandman“ wird da eine verunglückte Blind-Date-Geschichte „Bisch Du d’Sandra?“, das schmachtende „Only You“ von den Platters wird zu einem leicht resignierten „I nemm zu“ und aus Dean Martins „Volare“ wird eine Ode an ein besonders schönes schwäbisches Wort für jemanden, der einfach zu lasch ist für diese Welt: „Ein Lôhle“.

Seit 2020 sind sie zu viert auf den Bühnen unterwegs

Anette Heiter sorgt als Autorin und Kabarettistin für die Texte und begleitet mit der Gitarre. Gesa Schulze-Kahleyß macht ihre Moderationen zu kleinen Kabarettnummern, Babs Steinbock sorgt mit gelegentlichen Artistik und ihrer Bluesstimme für Spannung und Susanne Härle will der Musik mit ihrem Sopran ein Glanzlicht aufsetzen.

Das Quartett gibt es seit dem Lockdown 2020/21. Nachdem es gleich von Anfang an geklappt hat, haben sie die anfängliche Schnapsidee zum Dauerprojekt befördert und bespielen seither die Kleinkunstbühnen des Landes und zahlreiche Feste. Infos im Internet unter: www.doowopmaedla.de. Beginn im Kultur-Stadl in Wörleschwang ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro, Schüler und Studenten erhalten drei Euro Ermäßigung. (AZ)