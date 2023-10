Feueralarm in der Kita Zus zwischen Wald und See

Die Kindertagesstätte in Zusmarshausen musste am Mittwoch evakuiert werden. Hier hatte sich Rauch ausgebreitet.

Große Aufregung herrschte am Mittwoch in der Kita Zus zwischen Wald und See in Zusmarshausen. Etwa 150 Kinder mussten hier zügig das Gebäude verlassen, weil sich Rauch im Keller des Hauses ausgebreitet hatte. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungskräfte vom Roten Kreuz und der Polizei vor Ort. Ernsthaft verletzt wurde wohl niemand. Weil die Evakuierung sehr gut geklappt habe, konnten die Rettungskräfte nach ihrem Eintreffen sofort mit den Arbeiten beginnen, berichtete Bürgermeister Bernhard Uhl auf Nachfrage.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Pelletsheizung für den Vorfall verantwortlich sein. Möglicherweise war die Dichtung einer Ofentür kaputt. Rauch und Feuer könnten durch eine undichte Stelle in den Kellerraum gekommen sein. Hier breitete sich der Rauch aus. Dadurch wurde bei der überwachenden Firma ein Alarm ausgelöst. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann im Moment noch niemand sagen. Der Bürgermeister hofft, dass er sich in Grenzen hält. Er geht davon aus, dass die Kellerräume nun auf jeden Fall gestrichen werden müssen. (kabe)