Feuerwehr Zusmarshausen braucht ein neues Fahrzeug

Plus Warum die Feuerwehr ein neues Fahrzeug braucht und wie Gemeinde Zusmarshausen und Kreisbrandrat darauf reagieren.

Immer wenn's brennt, ist sie da. Maximal zwei Minuten braucht die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen nach eigenen Angaben von der Alarmierung bis zum Einsatzort. Damit sie auch weiterhin so zügig die Brände löschen können, brauchen die Feuerwehrleute jetzt Ersatz für ihr 26 Jahre altes Tanklöschfahrzeug. Und der ist gar nicht so einfach zu beschaffen.