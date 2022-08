Feuerwehreinsatz am Supermarkt: Auto steht auf einem Parkplatz in Flammen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Zusmarshausen gerät ein VW Jetta in Brand. Die Feuerwehr kann das Fahrzeug löschen.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist ein Auto in Zusmarshausen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der VW Jetta am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Römerstraße in Brand. Die Feuerwehr aus Zusmarshausen löschte das Feuer mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Bezüglich des Gastanks bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, teilt die Polizei mit. Mit dem Totalschaden am Auto und der beschädigten Asphaltdecke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)