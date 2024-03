Folgenschwerer Unfall zwischen Wörleschwang und Zusmarshausen

Zwei Autofahrerinnen sind nach einem Unfall zwischen Wörleschwang und Zusmarshausen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach einem Unfall zwischen Wörleschwang und Zusmarshausen sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 26-Jährige am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Richtung Zusmarshausen unterwegs. An der Abzweigung nach Wollbach wollte sie nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah sie eine 40-Jährige, die laut Polizei Vorfahrt hatte. So kam es zum Zusammenstoß. Beide Frauen wurden dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Sie wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Da beide Autos massiv beschädigt waren, mussten sie abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 40.000 Euro. (kinp)