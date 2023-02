Zusmarshausen

vor 23 Min.

Ilir Seferi ist neuer Pächter der Alten Posthalterei in Zusmarshausen

Plus Nachdem die früheren Pächter Insolvenz angemeldet haben, hat die Alte Posthalterei jetzt einen neuen Chef. Er gehört zu den bekanntesten Wirten in der Region.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die Alte Posthalterei hat einen neuen Pächter. Ilir Seferi hat am Mittwochabend den Pachtvertrag unterschrieben und übernimmt damit die Gastronomie und das Hotel im Herzen der Marktgemeinde Zusmarshausen. Der neue Chef des traditionsreichen Gasthauses ist in der Gastro-Szene in der Region Augsburg schon bestens bekannt.

